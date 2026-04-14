Jinotega: dueño de funeraria muere al caer con todo y camioneta en barranco de El Cuá

El ciudadano Ajack Antonio Dallatorre Lumbí, de unos 48 años, murió la tarde de hoy martes, en un accidente de tránsito ocurrido en la comarca Caño de La Cruz, en El Cuá, Jinotega.

Ajack Antonio Dallatorre Lumbí,

Dallatorre Lumbí conducía la camioneta placa JI 16-146 con dirección a la hacienda La Rinconada, cuando perdió el control salió del camino y cayó en una hondonada.

En el hecho, Ajack Antonio murió prensado entre la chatarra retorcida en que quedó convertida la cabina de la camioneta que manejaba.

A la fatalidad se suman 4 pasajeros de la camioneta que resultaron lesionados y fueron llevados al hospital de El Cuá, Jinotega.

Ajack Antonio Dallatorre Lumbí era propietario de la Funeraria Peña de Horeb, ubicada en la ciudad de Jinotega.

