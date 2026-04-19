Hombre resulta gravemente lesionado al impactar motocicleta contra valla metálica, en Acoyapa

José Alfredo Rivas resultó gravemente lesionado la noche del sábado, al impactar en motocicleta contra una valla metálica, en el sector de las Vainillas, en Acoyapa, Chontales.

Motorista grave tras violento choque en Acoyapa, Chontales

Cazadores de noticias informaron que el motorizado se desplazaba a exceso de velocidad y en presunto estado de ebriedad realizando en zigzag en la carretera.

Eso provocó que perdiera el control y chocada contra el punto fijo, siendo trasladado posteriormente a un centro asistencial de Acoyapa.

Otro accidente de tránsito se registró en el barrio La Chiriza, en la ciudad de Estelí, donde resultó lesionada la motociclista Olga Mercedes Aguilar.

Según versiones preliminares, intentó aventajar un vehículo y en la acción impactó contra un carro, siendo trasladada con múltiples golpes en su humanidad, al hospital San Juan de Dios, de la ciudad de Estelí.