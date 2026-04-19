Imprudencia deja lesionada a mujer en moto atropellada por vehículo en Estelí

Olga Mercedes Aguilar resultó la noche de este sábado con lesiones de consideración al ser atropellada a bordo de la motocicleta que conducía, por un vehículo en una de las calles del barrio La Chiriza, en la ciudad de Estelí.

Estelí: Motociclista grave tras ser arrollada por auto

Cazadores de noticias informaron que Olga Mercedes se desplazaba de sur a norte cuando intento adelantar un vehículo, sin percatarse de que otro automóvil realizaba giraba hacia el oeste, originándose el encontronazo casi frontal que la dejó tendida sobre la vía en Estelí.

Técnicos de emergencia de Cruz Blanca asistieron a la lesionada brindándole los primeros auxilios, para luego trasladarka al Hospital San Juan de Dios, de la localidad.

Agentes policiales de la jefatura de transito realizan las investigaciones para determinar la circunstancia en que ocurrió el accidente vial.