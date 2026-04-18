Triple colisión deja tres personas lesionadas, dos de gravedad, en Jalapa-Ocotal, Nueva Segovia

En estado delicado quedó el motociclista Yexon José Herrera Palacio, de 16 años y su acompañante Levi Alberto Ramírez Rocha de 8 años al verse involucrados en un aparatosa triple colisión en el kilómetro 291 de la carretera entre Jalapa y Ocotal, en el departamento de Nueva Segovia.

Según informes preliminares el accidente ocurrió cuando un motociclista intentó aventajar sin guardar la debida distancia e impacto con una carreta jalada por bueyes conducida por Julio García López, de 45 años.

En ese momento, colisionó contra la motocicleta que circulaba con preferencia de paso, donde viajaban Yeyson José y el pequeño Levi Alberto. Ambos fueron lanzados sobre la vía, resultando gravemente lesionados junto al primer conductor quien no fue identificado.

Los tres heridos fueron trasladados al Hospital Primario Héroes de la Segovia.