En el Dia Nacional de la Paz Gobierno Sandinista inaugura Urbanización Residencial Nicaragua

Las familias nicaragüenses conquistaron una nueva victoria en el Día Nacional de la Paz, con la inauguración de la Urbanización Residencial Nicaragua, ubicada de la Rotonda Las Mercedes, 100 metros abajo y 300 metros al lago, en Managua.

Managua celebra Día de la Paz: ¡250 nuevas viviendas!

El proyecto habitacional contempla la entrega de 250 viviendas a familias interesadas en cumplir el sueño de tener su casa propia.

La residencial forma parte del Programa Bismarck Martínez, desarrollado por la Alcaldía de Managua, para seguir transformando la calidad de vida de las familias nicaragüenses.



