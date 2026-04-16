Furgonero nicaragüense es multado por ofrecer 3 dólares de soborno a autoridades hondureñas

El conductor nicaragüense Erasmo Jirón López fue multado por inspectores del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) tras intentar sobornarlos durante un operativo público.

El furgonero nicaragüense nicaragüense Erasmo Jirón López

Pese a tener sus documentos en regla, Jirón ofreció tres dólares a los agentes luego de estacionarse indebidamente, alegando ante los medios que es una «costumbre» realizar este tipo de pagos en la zona.

Los agentes rechazaron el dinero señalando un cambio en los protocolos institucionales, mientras el conductor fue expuesto ante la prensa como ejemplo de malas prácticas.

Jirón, quien se dirigía hacia El Salvador en un furgón con placas salvadoreñas, expresó su preocupación por la demora, ya que el incumplimiento del tiempo de tránsito de aduana a aduana en Honduras conlleva sanciones adicionales de hasta 1,000 dólares.

Usuarios de las redes sociales comentaron que lo que ocurrió en este caso, es que el trailero nica les ofreció muy poco a los funcionarios hondureños, quienes sólo aceptan «regalías» de 100 dólares en adelante.

