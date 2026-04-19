Padre ve morir a su hijo en aparatoso accidente en El Almendro, Río San Juan

Ever José Gaitán Molina, de 22 años, murió de manera inmediata al estrellarse en motocicleta contra un árbol en el kilómetro 238 de la carretera San Carlos – El Almendro, en el departamento de Río San Juan.

Accidente fatal en El Almendro: Joven muere en motocicleta

La víctima conducía la moto placa RJ 11-529 en la que llevaba como pasajero a su padre Everth José Gaitán, de 47 años, quien lo vio morir.

Lugareños dijeron que al momento de la fatalidad, Ever José conducía en estado de ebriedad, lo que provocó que perdiera el control, saliera de la vía y se estrellara contra el punto fijo.

A la hora de la tragedia, padre e hijo se trasladaban a su casa, en la comarca el Raicero, ubicada en Morrito, Río San Juan, donde será sepultado Ever Gaitán.