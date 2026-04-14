Varón se intoxica con tableta de curar frijoles pensando que era viagra, en motel de Estelí

Un hombre de 31 años fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Dios, de la ciudad de Estelí, luego de que por supuesta equivocación se tragó una tableta de curar frijoles antes de ingresar a un motel.

El hecho sucedió la noche de ayer lunes cuando el varón se disponía a entrar al cuarto con su pareja, quien pensó que el hombre se había llevado a la boca una tableta de Sildenafil para potenciar su sexualidad.

Sin embargo, cuando ya estaban en la cama, el hombre empezó a presentar severos malestares, por lo que la dama gritó pidiendo auxilio a los trabajadores del popular motel localizado en la carretera a La Concordia.

Los empleados avisaron de inmediato a los equipos de socorro, quienes se presentaron en el sitio y tras brindarle atención al hombre, lo llevaron al centro hospitalario esteliano, en donde se desconoce su actual estado.

Las autoridades correspondientes se encuentran investigando los hechos para determinar si el hombre en realidad quería quitarse la vida, o si se bebió la tableta creyendo que era una pastilla para funcionar mejor.

