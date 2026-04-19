Delegación de RT en español llega a Nicaragua para seguir fortaleciendo lazos comunicacionales

La delegación de la agencia rusa de noticias fue recibida por el compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, Coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

RT de Rusia en Nicaragua: Alianza para la Verdad

Está integrada por los compañeros Alexánder Luchanínov, subdirector de RT en Español; Semión Sénderov, periodista y presentador de informativos; Kseniia Avetisián, productora creativa; Gustavo Troncoso Durán, jefe del equipo de redes sociales y Mirko Casale, autor y presentador del programa «Ahí les Va».

Durante el recibimiento, el compañero Daniel Edmundo transmitió el saludo fraterno de los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, haciendo extensivo el cariño del pueblo nicaragüense al Presidente Vladimir Putin y al equipo directivo de RT, encabezado por Margarita Simonián y Victoria Vorontsova.

“Les queremos agradecer por todo su respaldo y todas las gestiones realizadas que nos permiten seguir avanzando juntos, avanzando cada día más unidos en ese trabajo comunicacional, que nos compromete a aportar al bienestar de nuestros pueblos”, expresó el Cro. Daniel Edmundo.

Agregó que “este trabajo comunicacional que nos lleva a aportar a la defensa de la Verdad Verdadera de nuestros pueblos, a la estabilidad y la defensa de la patria”.

