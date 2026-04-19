Delegación de RT en español llega a Nicaragua para seguir fortaleciendo lazos comunicacionales

Por Jonathan Morales
306

La delegación de la agencia rusa de noticias fue recibida por el compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, Coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

RT de Rusia en Nicaragua: Alianza para la Verdad

Está integrada por los compañeros Alexánder Luchanínov, subdirector de RT en Español; Semión Sénderov, periodista y presentador de informativos; Kseniia Avetisián, productora creativa; Gustavo Troncoso Durán, jefe del equipo de redes sociales y Mirko Casale, autor y presentador del programa «Ahí les Va».

Durante el recibimiento, el compañero Daniel Edmundo transmitió el saludo fraterno de los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, haciendo extensivo el cariño del pueblo nicaragüense al Presidente Vladimir Putin y al equipo directivo de RT, encabezado por Margarita Simonián y Victoria Vorontsova.

“Les queremos agradecer por todo su respaldo y todas las gestiones realizadas que nos permiten seguir avanzando juntos, avanzando cada día más unidos en ese trabajo comunicacional, que nos compromete a aportar al bienestar de nuestros pueblos”, expresó el Cro. Daniel Edmundo.

Agregó que “este trabajo comunicacional que nos lleva a aportar a la defensa de la Verdad Verdadera de nuestros pueblos, a la estabilidad y la defensa de la patria”.

#Agencia de Noticias RT#Ultima Hora