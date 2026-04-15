Tomador muere bajo llantas de un furgón en El Crucero

El ciudadano Mario Antonio Palacios, de 41 años, murió la tarde de hoy martes arrollado por un furgón placa M370-862, en el kilómetro 23 y medio de la carretera sur, en el municipio de El Crucero.

La cámara de seguridad de un local grabó el momento en que don Mario, en presunto estado de ebriedad, caminaba a orillas de la acera.

En el trayecto, perdió el equilibrio justo cuando pasaba a su lado, el furgón conducido por José Miguel Cuadra.

Al caer a la vía, las llantas traseras del pesado vehículo pasaron sobre el cráneo de la víctima, causándole une muerte inmediata.

Lugareños indicaron que don Mario Antonio era tomador y habitaba en el barrio Juan José Quezada, del municipio de El Crucero, donde la familia doliente recibe el acompañamiento solidario de la Alcaldía Sandinista.