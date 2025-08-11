Universitario ebrio cae de su moto y es arrollado por camión en Sébaco

De forma inmediata murió el motociclista Roger Alí Cárdenas González, de 25 años, al ser arrollado por un camión frente a “Las Güirilas”, kilómetro 102 de la carretera norte, en Sébaco, Matagalpa.

Trágico accidente: muere motociclista en Sébaco

Nuestro cazador de noticias, Edwin González informó que la tragedia ocurrió a las 10:30 de la noche de ayer domingo cuando Roger Alí conducía en ebrio la moto marca Bajaj, color rojo, matrícula MT 3232.

Debido al exceso de velocidad, el motociclista perdió el control y cayó en el carril contrario, donde fue arrollado por el camión marca Freightliner color azul, placas MT 17-484, conducido por Miguel Ángel Rueda, de 38 años.

El muchacho trabajaba y estudiaba en la Universidad Casimiro Sotelo, en Managua, agregó el testigo Edwin González.

El cuerpo de Roger Alí Cárdenas González fue llevado a la que fue su casa en el barrio Lirios de los Valle, en la ciudad de Sébaco, para ser velado, y después llevarlo a su última morada.