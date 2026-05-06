Motociclista pierde la vida al invadir carril a camión en Nueva Segovia

El motociclista Eddys Antonio González, de 18 años, murió la noche de este martes al colisionar de frente contra un camión en la comunidad Las Vueltas, en el municipio de El Jícaro, departamento de Nueva Segovia.

Eddys Antonio González, de 18 años

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya, la super líder en noticias, que Eddys Antonio realizó un falso adelantamiento e impactó contra un camión que transitaba en sentido contrario.

El joven llevaba de pasajero a su pariente Nahúm González, de 21 años, resultando ambos con severas lesiones, siendo llevados al hospital de El Jícaro, a donde Eddys ya llego fallecido.

La policía de El Jícaro detuvo al conductor del camión Pedro Pablo Herrera Castellanos, para determinar su responsabilidad en el mortal accidente.

XXXM