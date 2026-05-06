Programan Audiencia Inicial contra sujeto que asfixió a Maricela Duarte, en León

La doctora Wendy Auxiliadora Balladares Cortez, Jueza de Distrito Especializado de Violencia en León, programó para el próximo 14 de mayo la audiencia inicial en contra de Francisco José Ríos Duarte, de 30 años.

Maricela Gertrudis Duarte García, de 42 años

Ríos Duarte enfrenta cargos por el delito de femicidio tras admitir haber asfixiado y ocultado el cuerpo de Maricela Gertrudis Duarte García, de 42 años.

El crimen, que conmocionó al municipio de Telica, en León, se originó el pasado 2 de abril. Según la confesión de Chico Ríos, él contactó a la víctima vía telefónica para ofrecerle mil córdobas a cambio de un encuentro.

Ya de acuerdo, ambos se trasladaron en una bicicleta hacia una zona desolada conocida como Pedrera Los Garrucha, en la comarca Verónica Lacayo, lugar que frecuentaban habitualmente.

Francisco José Ríos Duarte, de 30 años

De acuerdo con el relato de los hechos, cerca de las 8:30 de la noche de ese mismo día, una discusión entre ambos escaló hasta la violencia física.

Ríos Duarte confesó haber tomado a la mujer por el cuello hasta causarle la muerte por asfixia. Posteriormente, en un intento por ocultar el crimen, le sustrajo el teléfono celular y escondió el cadáver entre piedras cerca de una choza antes de abandonar la escena.

La familia de Maricela Duarte reportó su desaparición desde la medianoche de aquel 2 de abril, iniciando un calvario de incertidumbre que duró más de tres semanas.

Fue hasta el 24 de abril cuando vecinos de la zona del hallazgo localizaron los restos de la víctima, permitiendo a la Policía Nacional capturar al sospechoso y esclarecer el caso.

Actualmente, el acusado permanece bajo prisión preventiva a la espera de su comparecencia ante la justicia el próximo 14 de mayo, donde se presentarán las pruebas que sustentan la acusación por este brutal femicidio.

