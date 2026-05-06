Vendedores de «Eskimos» quedan resquebrajados al ser arrollados en carretera Vieja a León

Dos personas hasta el momento no identificado resultaron con severas lesiones al ser atropellados anoche por un pesado vehículo en el kilómetro 31 de la carretera Vieja a León.

Vendedores de eskimos graves en Carretera Vieja a León

El cazador de noticias José Dávila, informó que las víctimas, dedicados a la venta de “eskimos”, regresaban empujando un carretón a eso de las 8:30 de la noche hacia su hogar en la comarca Los Cedros, municipio de Villa El Carmen, cuando fueron catapultados por el vehículo cuyo conductor tampoco fue identificado.

Técnicos de Cruz Blanca se presentaron en el lugar para brindar los primeros auxilios y debido a la gravedad de las lesiones ambas personas fueron trasladadas al hospital Fernando Vélez Paiz, en Managua.

