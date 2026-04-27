Rescatan a ciudadano al caer en cauce del barrio San Sebastián, Managua

Miembros de los Bomberos rescataron la tarde al ciudadano Roger Munguía, de 50 años, quien cayó dentro de un cauce ubicado en el barrio San Sebastián, en Managua.

Managua: Rescatan a soldador ebrio de cauce en San Sebastián

Algunos testigos afirmaron que el lesionado tiene como oficio soldador, pero cuando empieza a ingerir licor, no hay quien lo detenga.

“El señor estaba dormido en media calle y vino el conductor de un camión y lo apartó, lo puso parece muy cerca del cauce, y como estaba bolo se cayó dentro, golpeándose la cabeza contra las piedras”, expresó un testigo.

Tres unidades de Bomberos trabajaron en las labores de rescate para brindar los primeros auxilios al afectado y posteriormente trasladarlo a un hospital capitalino para ser valorado por especialistas.

Los pobladores del barrio San Sebastián expresan su temor ante la inseguridad que hay en este sector; ya que no es la primera vez que un ciudadano cae dentro del cauce.

“Pedimos que coloquen barandas o muros para que los niños no corran peligro de caerse cuando anden jugando”; expresó María Monjarrez, habitante del sector.

