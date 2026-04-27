¡Todo listo para La Madre Panza 2026!

La Súper Líder del Dial, Tu Nueva Radio Ya, te invita a participar y celebrar del evento la Madre Panza 2026, este 30 de Mayo, en la Academia Nicaragüense de la Danza, ubicada frente a la UNI, en Managua.

La Madre Panza: ¡Concursos y premios 30 Mayo!

En punto de las 9 de la mañana, la Mamacita de Todas las Radios, iniciará la celebración del Amor más grande, la Madre, al ritmo de la agrupación musical Dimensión Costeña, la Cara Cultural de Nicaragua.

Si usted mamacita quiere participar en la Madre Panza 2026, venga a inscribirse a nuestros estudios ubicados de los semáforos del Ministerio del Interior 3 cuadras al sur, edificio Radiopolis.

Durante nuestro evento elegiremos a la Mamá del baile de los 600; el concurso del Hula-Hula, la Mamá que tenga la mejor puntería con la chancleta, el concurso del huevo, y por supuesto la Madre Panza.

Tu Nueva Radio Ya premiará a tres ganadoras de la Madre Panza 2026, con dinero en efectivo, bonitos premios y fabulosas sorpresas de nuestros patrocinadores.

Además, Usted amigo oyente puede ganar bonitos y útiles regalos trayendo una carta emotiva dedicada a la mujer que le trajo al mundo, a nuestros estudios.

La Súper Líder del Dial, Tu Nueva Radio Ya, agradece a nuestros patrocinadores: