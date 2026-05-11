Primos borrachos se enfrentan por robo de celular en el barrio 19 de julio

El supuesto robo de un celular valorado en 3 mil 500 córdobas, ocurrido anoche llevo al enfrentamiento a golpes entre dos primos, que dejó a Maycol Paul Blanco González, de 26 años, con lesiones en el rostro.

Pleito por celular en barrio 19 de Julio deja lesionado

El hecho ocurrió en el barrio 19 de julio, Distrito Uno de Managua, informó el cazador de noticias José Dávila, quien agregó que Maycol Blanco, estaba sentado en un sofá frente a su vivienda, cuando llegó en estado de ebriedad su primo Justin Alexander Polanco Salinas, a reclamarle por el celular que supuestamente le había robado.

Del “choque de tapas” los primos pasaron a los golpes pues Maycol Paul, también andaba en estado de ebriedad, sin embargo este se llevó la peor parte siendo necesario que paramédicos de los bomberos lo atendieran y luego lo llevaran al hospital Fernando Vélez Paiz.

El colmo del bochinche es que supuestamente los parientes de Maycol Paul, ya le habían pagado el celular que este le había robado a Justin Polanco.

