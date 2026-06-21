Camionero manda al otro mundo a ciclista en Ciudad Darío

El ciclista Isidro Aguirre Ruiz, de 53 años, murió impactado por un camión la madrugada de hoy domingo, en la comunidad Las Pozas, ubicada en Ciudad Darío, Matagalpa.

Lugareños dijeron que don Isidro se desplazaba en una bicicleta montañera cuando fue impactado por el camión placa M 413-072, que conducía Elvin Treminio Meza, de 45 años.

Según las investigaciones, el camioneta no guardó la distancia e impactó mortalmente al ciclista, acción por la cual será procesado judicialmente.