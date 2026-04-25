Peatón muere impactado por taxi en Rosita, Caribe Norte

Una persona de identidad desconocida y de sexo masculino perdió la vida de forma inmediata al ser impactado por el vehículo-taxi, color gris, placa RN 19-24.

La tragedia vial ocurrió la noche de este sábado en una calle del barrio Los Pinos en Rosita, Caribe Norte de nuestro país.

Agentes de la Policía Nacional al conocer del caso se desplazaron al lugar para indagar la identidad del fallecido y apresar en calidad de investigado al conductor del taxi.