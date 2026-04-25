Joven se estrella a alta velocidad contra una patrulla policial, en carretera Norte

Con golpes en distintas partes de su cuerpo resultó Luis Carlos Mojica Aguirre, de 18 años, conductor de la motocicleta placas M 274-748 después de impactar contra una patrulla policial en el kilómetro 17 de la Carretera Panamericana Norte.

Testigos dijeron que la unidad policial redujo la velocidad debido al tránsito lento provocado por otros vehículos en la vía, situación que el joven no logró anticipar por el exceso d velocidad en que viajaba.

Se conoció que el joven no portaba licencia de conducir ni seguro, y que la motocicleta no estaba registrada a su nombre.

Mojica Aguirre es habitante del sector La Bocana, en el municipio de Tipitapa y se dirigía hacia su centro de estudios al momento del accidente.