Carazo: Motocicleta impacta a atleta Ana Cruz durante entrenamiento

La atleta nicaragüense y campeona mundial de artes marciales mixtas, Ana Gabriela Cruz, resultó lesionada al ser impactada por la motocicleta placa M 304-090, cuyo conductor se desplazaba por la entrada al municipio de Santa Teresa, Carazo, la noche de este sábado.

Tu Nueva Radio Ya conoció que, Ana Cruz corría a la orilla de la vía como parte de sus entrenamientos, cuando fue impactada por la motocicleta, cuyo conductor perdió el control al realizar una maniobra de aventajamiento y colisionar en el costado izquierdo del cabezal.

Enseguida la motocicleta se chorreó sobre el pavimento, impactando a Cruz, quien quedó tendida sobre el pavimento. Ambos fueron trasladados al hospital Regional Santiago de Jinotepe.

“Yo voy circulando normal, de repente la motocicleta me adelanta y al querer meterse al carril me impacta y sale chorreado”, dijo José Díaz, de nacionalidad salvadoreño y conductor del cabezal placa C90-700 con rastra RE 16-990.

El cuzcatleco traslada en el cabezal fertilizantes y tenía como destino final Costa Rica.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer del accidente se trasladaron al lugar para indagar mayores detalles y determinar la responsabilidad de los involucrados.