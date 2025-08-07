27.7 C
Pasajero de moto muere tras sufrir accidente mientras se dirigía a una actividad religiosa en La Dalia

Por Jhonny Martínez
Kevin José Martínez, de 15 años de edad, murió al caer la noche este miércoles víctima de un accidente de tránsito en el municipio de La Dalia, en el departamento de Matagalpa.

La victima viajaba como pasajero en una motocicleta cuando se accidentaron en circunstancias desconocidas, al momento que se dirigían a participar en una actividad religiosa.

Kevin José falleció cuando era trasladado en una camioneta hacia el hospital Cesar Amador Molina, en la ciudad de Matagalpa. El muchacho habitaba en la comunidad El paraíso, en la Dalia.

La policía matagalpina ya investiga el hecho, y de momento se desconoce la identidad del conductor de la motocicleta y su estado de salud.

