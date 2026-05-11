Nicaragüense pierde la vida al sufrir accidente de automóvil en San José, Costa Rica

Un nicaragüense de apellido Artola, de 34 años, falleció la mañana del domingo el verse involucrado en un accidente de transito en San José, Costa Rica.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el nica condcuia un carro con el cual cayo en una canaleta, y se provocó un trauma craneal severo y otras lesiones, que le causaron la muerte en el sitio.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya revelan que 13 nicaragüenses han muerto este año en Costa Rica, víctimas de accidentes viales.

