Nicaragüense fue baleado al enfrentarse a la policía luego de cometer un asalto en Guatemala

El nicaragüense William Antonio Hernández Navarro, de 38 años, fue baleado y capturado por la policía poco después de asaltar a una persona y robarle un IPhone 16 y otro 17 Promax, además de un Apple Watch, todo valorado en 3 mil 390 dólares en Guatemala.

El robo fue denunciado por la persona afectada y el delincuente fue atrapado en la zona 10 de la ciudad de Guatemala, por agentes de la Policía que lo siguieron con ayuda de las señales de GPS que emitían los Iphone que llevaba ocultos en un compartimento secreto en el tanque de su motocicleta.

Según los reportes, al momento del asalto, William Hernández andaba con otro sujeto y al observar la presencia policial y recibir las órdenes de detenerse, uno de ellos sacó un arma y disparó contra de los agentes, siendo detenido al resultar herido en el pie izquierdo.

La investigación policial continúa para dar con el otro sujeto que se dio a la fuga.