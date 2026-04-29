Voraz incendio destruye casa de profesora mientras impartía clases en Chinandega

La familia de la profesora Ingrid María Ramírez Centeno, habitante de la comarca Buena Esperanza, en el sector de Ranchería, en Chinandega, perdió prácticamente todo su patrimonio tras un voraz incendio que redujo a cenizas su vivienda la mañana de este martes.

El siniestro ocurrió mientras la profesora Ingrid, estaba impartiendo clases en la escuela, desconociendo en ese momento que las llamas consumían la casa que en ese momento estaba sola, pues los dos menores de edad andaban en la escuela y el esposo de la docente, también andaba trabajando.

Según las investigaciones preliminares de las autoridades, se presume que un cortocircuito en el sistema eléctrico fue el detonante del fuego, que en cuestión de minutos se propagó por toda la infraestructura.

La rápida intervención de los vecinos fue clave para evitar que el siniestro pasara a mayores. Al observar la densa columna de humo, los pobladores forzaron los candados de la casa y, organizados con baldes y recipientes de agua, intentaron sofocar las llamas, sin embargo, las pérdidas son cuantiosas, incluyendo una moto, muebles, camas, ropa y útiles escolares.

Miembros del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio para controlar el fuego y realizar el peritaje correspondiente. En tanto, la familia afectada espera apoyo para reconstruir su hogar.

