4 delincuentes arrestados por matar a vigilante en Masaya

Con la captura de cuatro sujetos, la Policía Nacional dio por esclarecido este martes el homicidio del vigilante Rolando Javier Muñoz Vanegas, de 49 años, ocurrido en el departamento de Masaya.

Arrestados: Carlos Alberto Gómez Hernández, Jairo Antonio Cano Matamoros, Leonardo José Sequeira Rugama y Orlando José Orozco Urbina

Las autoridades detallaron que el viernes 10 de abril del 2026, a las 2 y 15 de la madrugada, la policía fue informada de la muerte Rolando Javier Muñoz Vanegas, en el kilómetro 36 y medio de la carretera Masaya-Tipitapa, comarca Guanacastillo, del municipio de Masaya.

El cuerpo fue examinado por un médico forense del Instituto de Medicina Legal, quien determinó como causa de muerte shock hipovolémico provocada por heridas ocasionadas por disparos con arma de fuego.

La Policía confirmó que a la 1 con 51 minutos de la madrugada de ese día, los sujetos Carlos Alberto Gómez Hernández, de 33 años, Jairo Antonio Cano Matamoros, de 29, Leonardo José Sequeira Rugama, de 27, y Orlando José Orozco Urbina, de 25 años, llegaron en moto, a la empresa de pinturas Lanco, y motivados por el robo, le dispararon a Rolando Javier Muñoz, provocándole la muerte.

Después de cometer el crimen, los delincuentes sustrajeron el arma de fuego que portaba a la víctima y posteriormente, huyeron del lugar.

Sin embargo, tras las averiguaciones, las fuerzas policiales detuvieron a los cuatro involucrados, a quienes les incautaron como evidencias un revólver con ocho municiones y las dos motocicletas.

