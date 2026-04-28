Bomberos controlan incendio y ataque de abejas en taller de mecánica en Jinotega

Una emergencia que combinó fuego y un ataque de abejas africanizadas movilizó este martes a diversas instituciones de socorro en el barrio Germán Pomares Ordóñez, de la ciudad de Jinotega.

Jinotega: Tragedia de Fuego y Abejas: 3 Perros Muertos

El incidente ocurrió en el taller de don Pablo Freddy Castillo, ubicado a orillas del río Viejo, cuando un intento por desalojar un enjambre de abejas terminó provocando un incendio de basura y llantas.

Según el propietario del inmueble, el siniestro se originó de forma accidental mientras intentaban quemar el enjambre que había invadido el taller.

Una chispa alcanzó materiales combustibles acumulados, lo que generó llamas que amenazaban con propagarse a viviendas vecinas.

Los Bomberos de Jinotega acudieron de inmediato para sofocar el fuego, contando con el apoyo de maquinaria de la Alcaldía Municipal que se encontraba realizando labores de dragado en el río cercano.

El ataque de los insectos dejó un saldo trágico para la familia, reportándose la muerte de tres perros y múltiples picaduras en don Pablo y uno de sus hijos.

Ambos fueron atendidos en el lugar por miembros de la Cruz Blanca, quienes brindaron los primeros auxilios necesarios para estabilizar su condición de salud.

Al sitio también se presentaron efectivos de la Policía Nacional y personal de la municipalidad para brindar acompañamiento a los afectados.

Ante este suceso, las autoridades locales reiteraron el llamado a la población a no intentar manipular enjambres por cuenta propia y solicitar la intervención de especialistas para evitar situaciones que pongan en riesgo la vida de las personas y sus bienes.

