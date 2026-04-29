Joven madre acaba con su vida en Ciudad Darío

Una mujer de 26 años, de apellidos Romero Valle, se privó de la vida mediante la asfixia mecánica en la casa que habitaba en el Barrio Nuevo, en Ciudad Darío, Matagalpa.

Aunque el cuerpo fue descubierto hasta hoy miércoles, se presume que la infortunada tenía más de 18 horas de haber acabado con su existencia atando un mecate en el techo de una vivienda

Familiares revelaron que, al mediodía del martes, la joven sostuvo una discusión con su mamá y un hermano, y no volvieron a verla en el transcurso de la tarde.

Al sitio del hallazgo se presentaron agentes policiales acompañados por la doctora Francys Ferrera quienes descartaron mano criminal y determinaron que la muchacha se auto eliminó.

La joven Romero Valle dejó un niño en la orfandad y a su familia lamentando su repentina partida.

