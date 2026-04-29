Hombre fue asesinado a tiros cuando viajaba en motocicleta en Nueva Segovia

El ciudadano Juan Miguel Cárdenas Ibarra, de unos 43 años, fue encontrado muerto la mañana de este miércoles a orillas de una vía en el sector de Villa Nueva, en la carretera hacia El Jícaro, en Nueva Segovia.

El ciudadano Juan Miguel Cárdenas Ibarra, de unos 43 años, fue encontrado muerto la mañana de este miércoles a orillas de una vía en el sector de Villa Nueva, en la carretera hacia El Jícaro, en Nueva Segovia.

Cárdenas Ibarra fue hallado sin vida cerca de una motocicleta modelo montañera color rojo de 200 centímetros cúbicos, y preliminarmente se creía que había muerto por un accidente de tránsito.

Sin embargo, cuando un médico forense revisó el cuerpo se percató que tenía orificios de bala, lo que indica que fue asesinado.

Pobladores de la zona afirmaron que Juan Miguel Cárdenas Ibarra residía en la comunidad El Naranjo, en El Jícaro, Nueva Segovia.

Agentes de la Policía Nacional realizan las investigaciones correspondientes y esclarecer las circunstancias del hecho.