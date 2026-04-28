Pasajero de bus que cubre ruta Bluefields – Managua es capturado con más de 3 kilos de cocaína

El sujeto William Antonio Trujillo Taleno, de 48 años, fue capturado por la Policía Nacional ayer lunes, tras ser sorprendido transportando una fuerte cantidad de cocaína.

William Antonio Trujillo Taleno, de 48 años

El quiebre de droga se produjo a las 11:30 de la noche en el kilómetro 368 de la carretera Bluefields – Nueva Guinea, específicamente en el sector del asentamiento Augusto Sandino, durante un operativo de control rutinario.

Trujillo Taleno, originario del municipio de Muelle de los Bueyes, viajaba como pasajero en un autobús de transporte colectivo que cubría la ruta hacia la capital.

Durante la requisa, los agentes policiales notaron una actitud sospechosa en el sujeto y, al proceder con la revisión de su mochila, encontraron tres paquetes rectangulares que contenían un total de 3 kilos con 392 gramos de cocaína.

Las investigaciones policiales revelaron que el detenido es reincidente en actividades delictivas, ya que cuenta con antecedentes penales por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego.

Tanto el detenido como la sustancia ilícita fueron puestos a la orden de las autoridades competentes para el inicio del proceso judicial correspondiente.

