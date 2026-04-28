Granadino se fractura por conducir ebrio y sin casco en Diriá

Con fracturas en la mano derecha y la pierna izquierda resultó Antonio Vega Miranda, de 35 años, al accidentarse en motocicleta, en la entrada al mirador El Boquete, en Diriá, Granada.

Testigos dijeron que Antonio conducía bolo y sin casco, cuando perdió el control y se estrelló contra un punto fijo.

El lesionado fue trasladado al hospital Amistad Japón Nicaragua, de Granada, donde será intervenido quirúrgicamente por especialistas en ortopedia.

Siempre en el departamento de Granada, agentes de tránsito detuvieron al sujeto Juan Molina Vega, de 44 años, por conducir borracho, en la comunidad Monte Verde, en Nandaime.

Testigos dijeron que Juan observó un retén policial y aceleró la marcha para no ser capturado, sin embargo, fue alcanzado por el largo brazo de la justicia.

