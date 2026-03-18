Nica muere prensado por enorme mastodonte metálico en Costa Rica

El coterráneo Juan José Berrios Martínez de unos 40 años, murió al caerle sobre su humanidad una maquinaria pesada, cuando practicaba maniobrar el pesado vehículo en la finca Verdum en Costa Rica, la tarde de este miércoles.

“Habíamos terminado de almorzar, cuando Juan José le dijo a un compañero que quería aprender a manejar el chapulín, así que agarró la llave se subió a la máquina y tras una mala maniobra se fue a un guindo y su cuerpo quedó prensado bajo el mastodonte metálico”, dijo un testigo.

Enseguida, se informó del caso a miembros de socorro y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes trasladaron el cuerpo de Juan José a la medicatura forense.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Juan José, era originario del municipio de Cárdenas, en el departamento de Rivas, donde sus familiares realizan los trámites pertinentes para repatriar su cuerpo en los próximos días, a su tierra natal y darle el último adiós.