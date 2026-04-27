Capturan a dos ticos cuando trasladaban más de una tonelada de drogas hacia Costa Rica

Dos ticos de apellidos Scott, de 32 años, y Artavia, de 25, fueron detenidos en aguas del Pacífico cuando transportaban más de una tonelada de marihuana y cocaína hacia sus bodegas en Costa Rica.

Cae lancha con más de una tonelada de cocaína en Costa Rica

En la embarcación también viajaba un nica de apellido Rocha, de 43 años, quien también fue arrestado.

La embarcación fue ubicada en altamar, a unas 170 millas náuticas de Matapalo, tras un operativo conjunto entre autoridades de Colombia, Panamá, Costa Rica y Estados Unidos.

En la lancha se encontraron 49 bultos con 1,439 paquetes de droga, entre estos, más de 1,266 kilos de marihuana y 176 kilos de cocaína. También llevaban 850 litros de combustible.

