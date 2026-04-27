Capturan a dos ticos cuando trasladaban más de una tonelada de drogas hacia Costa Rica
Dos ticos de apellidos Scott, de 32 años, y Artavia, de 25, fueron detenidos en aguas del Pacífico cuando transportaban más de una tonelada de marihuana y cocaína hacia sus bodegas en Costa Rica.
En la embarcación también viajaba un nica de apellido Rocha, de 43 años, quien también fue arrestado.
La embarcación fue ubicada en altamar, a unas 170 millas náuticas de Matapalo, tras un operativo conjunto entre autoridades de Colombia, Panamá, Costa Rica y Estados Unidos.
En la lancha se encontraron 49 bultos con 1,439 paquetes de droga, entre estos, más de 1,266 kilos de marihuana y 176 kilos de cocaína. También llevaban 850 litros de combustible.