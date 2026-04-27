Avioneta se estrella en Sudán del Sur causando 14 muertos

Una avioneta Cessna se estrelló en las afueras de Juba, capital de Sudán del Sur, matando a los 13 pasajeros y al piloto este lunes en una zona montañosa con densa niebla.

14 muertos al estrellarse avioneta en Juba por densa niebla

La aeronave cayó a unos 20 kilómetros de la capital cuando las condiciones meteorológicas provocaron poca visibilidad, según reportes preliminares de la autoridad de aviación civil.

Entre los 14 ocupantes fallecidos había dos ciudadanos de Kenia y el resto eran sursudaneses, según confirmaron funcionarios locales.

Videos compartidos en redes sociales mostraron los restos de la avioneta envueltos en llamas. Las imágenes revelaron una zona montañosa cubierta de niebla.

🚨 | ÚLTIMA HORA: Al menos 14 muertos al estrellarse una aeronave ligera cerca de Yuba, Sudán del Sur, informan las autoridades. pic.twitter.com/bopPhxDauT — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 27, 2026

Los investigadores trabajan para determinar las causas exactas del siniestro, aunque todo apunta a las malas condiciones climáticas como factor principal.

La ubicación del accidente presentaba características geográficas complejas con elevaciones y neblina densa que dificultaron la navegación aérea.

«Los reportes preliminares señalan que la avioneta pudo haberse estrellado debido a condiciones meteorológicas adversas que provocaron poca visibilidad», indicó la autoridad de aviación civil mientras continúan las labores de recuperación de los cuerpos en el terreno accidentado.