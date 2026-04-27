Nica es ultimado por compañero de celda en penal de Costa Rica
El nicaragüense Carlos Alberto Pérez Sandoval, de 30 años, fue asesinado dentro del Centro de Atención Institucional 26 de Julio, en Puntarenas, Costa Rica, donde cumplía condena por un delito no especificado por las autoridades ticas.
El hecho ocurrió la mañana del sábado durante una riña entre reclusos del mismo pabellón en el que resultó gravemente herido el pinolero Carlos Pérez.
Las autoridades trasladaron a Carlos Alberto Pérez al hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas, debido a la gravedad de la herida hecha con arma blanca, muriendo posteriormente.