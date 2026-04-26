Sismo de 3.4 asusta a pobaldores del Triángulo Minero

Un inusual sismo de magnitud 3.4 sacudió la noche de este domingo la zona del Triangulo Minero, en el Caribe Norte de Nicaragua, sin causar víctimas o daños.

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, informó en su pagina web que el sismo ocurrió a las 7 de la noche con 19 minutos a 73 kilómetros al Suroeste de Siuna, con una profundidad de un kilómetro.

La poca profundidad del evento telúrico hizo que fuera sentido con fuerza por habitantes de Rosita, Bonanza, Siuna, Waslala y otros municipios cercanos, según reportes hechos a nuestra línea Whatsapp 8711-0456.

