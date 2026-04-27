30 años de cárcel a sujeto que mató a mototaxista para robarle

Una condena de 30 años de prisión fue dictada en contra del sujeto Haniel Miranda Mairena, de 23 años, por el atroz asesinato del mototaxista Kevin Antonio Granados Jarquín, de 17 años.

Haniel Tomás Miranda

La sentencia fue dictada por la doctora Esperanza Nela Gallardo Ríos, Jueza de Distrito de lo Penal de Juicio de Juigalpa, en Chontales.

La semana pasada, la autoridad judicial declaró culpable a Haniel Miranda por asesinato agravado en concurso real de con el delito de robo con violencia e intimidación.

El crimen ocurrió la noche del 8 de noviembre del 2025 en el sector conocido como El Salto, carretera a Las Minas, en Santo Domingo, Chontales.

La víctima Kevin Antonio Granados

Según las investigaciones, Haniel Miranda solicitó un servicio de traslado en moto de Santo Domingo a La Libertad, por lo que el joven llegó a llevarlo.

Sin embargo, en el camino, Haniel atacó a Kevin, asestándole dos puñaladas en la espalda y cuatro en el tórax, para robarle su celular, la moto y el dinero.

El jovencito cayó grave a la orilla de la vía y una patrulla de la Policía que pasaba por la zona lo encontró y trasladó de emergencia a un hospital, donde falleció.

Después del ataque criminal, el asesino se fue a la casa de sus amigos Cristhian Manuel Mejía Orozco y Luis Miguel Sandoval Espinoza, y con el dinero robado compraron piedras de crack que consumieron.

La captura del asesino fue realizada por la Policía el 10 de noviembre en el barrio La Hermandad, de Santo Domingo.

Durante el proceso, la autoridad judicial también declaró culpables por el delito de encubrimiento a Cristhian Mejía y Luis Sandoval para quienes el Ministerio Público solicitó una condena menor.

