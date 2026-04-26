Estelí: delincuentes dejan sin celular a pobladora cuando estaba a dos cuadras de su casa

Un celular valorado en 200 dólares le robaron delincuentes desconocidos a Carmen María Mendoza Pérez, en el barrio La Unión, de la ciudad de Estelí.

Roban celular a mujer en Estelí: ¡Video muestra asalto!

Una cámara de seguridad grabó el momento en que la afectada caminaba hacia su vivienda, y a dos cuadras de llegar, fue interceptada por un par de tamales.

Los amigos de lo ajeno le arrebataron el equipo tecnológico y acto seguido huyeron con rumbo desconocido.