Chavalo se ahoga al tirarse de cabeza en poza de El Cuá

El adolescente Melquin Sedec Centeno Rodas, de 13 años, murió ahogado este domingo mientras se bañaba en un rio de la comunidad Bocaysito, en el Cuá, Jinotega.

Adolescente se ahoga en río de El Cuá, Jinotega

Melquin Sedec era habitante del Valle Los Andinos, desde donde salió con un hermanito a bañarse en una quebrada ubicada dentro de una propiedad privada.

Testigos del hecho dijeron que Melquin Sedec se lanzó al agua desde la rama de un árbol hacia una poza de aproximadamente 1.20 metros de profundidad.

Las personas presentes dijeron que al ver que no salía a la superficie, se metieron a buscarlo y lo hallaron ahogado al fondo. El cuerpo fue entregado a su familia para sus respectivas honras fúnebres.

