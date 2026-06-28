2 motociclistas graves tras choque frontal en Ticuantepe

Con lesiones graves resultaron esta madrugada un par de motociclistas al impactar de frente y de forma violenta sus vehículos livianos 500 metros al sur de la rotonda de Ticuantepe.

Par de motociclistas resultan lesionados al chocar en Ticuantepe

Cazadores de noticias informaron que uno de los lesionados se movilizaba en una motocicleta color azul placa M 333-510, mientras que el otro protagonista se desplazaba en sentido contrario en una moto color rojo, placa de Masaya 367-23.

Se presume que los lesionados conducían en estado de ebriedad por la velocidad en que ambos se desplazaban.

Tras recibir la alerta, miembros de los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para brindar atención pre hospitalaria a los lesionados que se encontraban inconsciente, para luego trasladarlos al hospital Manolo Morales Peralta.

De acuerdo con la información preliminar, el estado de salud de los dos motociclistas es de pronóstico reservado; por lo que continúan siendo monitoreados por el personal médico.

Agentes de Tránsito de la delegación policial de Ticuantepe realizan las investigaciones para determina la circunstancias en que ocurrió el accidente y la responsabilidad entre las partes involucradas.