Motorizado fallece instantáneamente al accidentarse reparto El Aguacate, Jinotepe

Un fuerte golpe contra la cuneta le segó la vida de manera instantánea al joven Joel de Jesús Ureña, de 28 años, cuando circulaba en su motocicleta por el reparto El Aguacate, en Jinotepe, Carazo.

Joel Jesús Ureña muere tras accidentarse en moto en Jinotepe

La fatalidad ocurrió a eso de las 4:30 de la madrugada de hoy domingo. El joven viajaba en su moto roja placa M 195-463 cuando, por causas aún no claras, perdió el control del vehículo liviano y derrapó varios metros sobre el pavimento.

Pobladores que circulaban por la zona, exactamente del beneficio Cara Patras 300 metros al sur, se toparon con la escena. Un ciudadano que pasaba en bicicleta reconoció al motorizado y avisó de inmediato a los familiares, quienes habitan en el mismo sector.

Joel de Jesús: Identifican a motorizado muerto en Jinotepe

Bomberos Unidos llegaron al lugar tras el llamado de emergencia, pero al revisar al joven, confirmaron que ya no tenía signos vitales. El médico forense Reinaldo Cruz determinó que la causa directa de muerte fue una fractura en el cuello al momento del impacto.

Agentes de la Policía Nacional se presentaron para realizar el peritaje correspondiente. Tras las investigaciones preliminares, las autoridades descartaron que otro vehículo estuviera involucrado en el percance, tipificando el hecho como un accidente.

Tragedia en Carazo: Joven pierde la vida al perder el control.

En medio del dolor, los familiares de Joel de Jesús retiraron el cuerpo en el lugar para trasladarlo a su casa de habitación, donde realizarán las honras fúnebres de este joven que se suma a la lista de víctimas por accidentes viales en el departamento.