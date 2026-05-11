Motociclista sufre graves lesiones al impactar contra carro en Estelí

Con lesiones de consideración resultó anoche William Martínez Rizo, de 55 años, luego que la moto que conducía fue impactada por detrás por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar.

El accidente ocurrió frente al Autolote del Norte, en la carretera Panamericana, municipio de Estelí.

Cazadores de noticias informaron que William Martínez circulaba de sur a norte en su moto cuando fue impactado y lanzado por los aires por el conductor del vehículo quien manejaba distraído y con música a todo volumen.

Personas que estaban en la zona auxiliaron al lesionado y llamaron a la Cruz Blanca que brindó atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo llevó al Hospital Escuela San Juan de Dios.

Las autoridades policiales investigan el caso para determinar la identidad y paradero del conductor irresponsable; quien abandonó la escena tras provocar el accidente.