Auto manejado a exceso de velocidad atropella mortalmente a un joven en carretera a Malacatoya

De manera casi inmediata murió el joven Alejandro Antonio Garay Rosales, de 26 años, al ser impactado por un automóvil a las 9 con 40 minutos de la noche de ayer viernes.

La fatalidad ocurrió en el kilómetro 45 de la carretera El Timal– Malacatoya, en Tipitapa, por donde el joven iba caminando y fue arrollado por un auto manejado por el estadounidense Branden Lazo, de 22 años.

Nuestro cazador de noticias José Dávila informó que el extranjero supuestamente conducía a exceso de velocidad, el automóvil marca Toyota, color platino, placa M 418-300, lo que incidió en la fatalidad.

De acuerdo con el informe, fue tan violento el impacto, que Alejandro Garay, primero impactó en el parabrisas del carro y luego fue catapultado hacia el frente, siendo arrastrado varios metros por el vehículo.

Debido al golpe, el cuero cabelludo de la víctima quedo impregnado sobre el vidrio del vehículo.

Al momento de perder la vida, el joven Garay se dirigía a su casa situada en el sector conocido como el Plantel, en la comunidad La Quebradita, kilómetro 46 de la carretera a Malacatoya.

Agentes de tránsito realizan las investigaciones y determinar la responsabilidad entre las partes involucradas en la fatalidad vial.