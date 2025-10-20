Motociclista perece en accidente mañanero en Cuesta de Apatoro, Ocotal

El ciudadano Marlon Antonio Rodríguez Pérez, de unos 35 años, perdió la vida a las 9 de la mañana de este lunes al accidentarse en motocicleta.

La fatalidad sucedió en la cuesta Apatoro, en Ocotal, Nueva Segovia, por donde Rodríguez Pérez conducía una motocicleta azul marca ECO, placa ES 43489.

Presuntamente, el motociclista fue impactado por un camión cargado de arena, lo cual provocó que cayera al pavimento y falleciera de forma inmediata en el lugar.

Las autoridades se trasladaron al lugar de la tragedia para realizar las investigaciones correspondientes.

