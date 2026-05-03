Miembro de la diversidad sexual se quita la vida en Popoyuapa, Rivas

La policía de Rivas está investigando los motivos que tuvo un joven de nombre Luis, conocido como “La Wichita”, quien decidió quitarse la vida en la zona de Popoyuapa.

Suicidio en Popoyuapa: Conmoción por «La Wichita

“La Wichita” trabajaba como mesero en el bar Potoy, en Popoyuapa, causando consternación entre los clientes que, a través de las redes sociales, dieron el pésame a su familia.

El joven que era miembro de la diversidad sexual, será sepultado este lunes en el cementerio de la comunidad Popoyuapa.

