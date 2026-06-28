René Flores Cano se quema en incendio en Matagalpa

Con quemaduras leves en distintas partes del cuerpo resulto René Flores Cano, al tratar de salir de su casa, luego que la noche de ayer sábado tomara fuego en el barrio Walter Mendoza, de la ciudad de Matagalpa.

Poblador resulta quemado el tomar fuego su vivienda en Matagalpa

Cazadores de noticias informaron que don René ya se encontraba durmiendo, cuando lo despertaron las llamas se propagana dentro de su vivienda, fuego que presuntamente fue provocado por alguien que le arrojo un objeto encendido por la ventana, ya que esta estaba abierta.

Familiares del afectado refieren que ellos sospechan que el incendio pudo originarse porque don René se quedó dormido mientras fumaba y una colilla de cigarro habría encendido la gran cantidad de ropa y otros objetos acumulados en el interior de la vivienda.

De acuerdo con vecinos, el señor Flores se dedica a recoger objetos de la calle, principalmente ropa usada, la cual almacenaba dentro de la casa, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas.

Tras ser alertados miembro del Benemérito Cuerpo de Bomberos lograron controlar y extinguir el incendio, evitando que el fuego se extendiera a las viviendas cercanas.

Tanto los bomberos como la policía determinaran una vez que concluya la investigación la causa que origino el siniestro y dejo reducida a cenizas la casa de don René Flores Cano, ahora amparado en casa de familiares.