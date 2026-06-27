Casi 24 horas después, hallan sin vida a joven reportado como desaparecido en Jinotega

Desconsolados se encuentran familiares del joven Erling Alexander Icabalzeta Loaísiga de 19 años, quien casi 24 horas después de ser reportado como desaparecido lo hallaron sin vida en predio baldío, la tarde de este sábado.

El cuerpo de Erling Alexander, estaba en una propiedad de la comunidad El Venado número 2 del municipio de Pantasma, en el departamento de Jinotega.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que el cuerpo de Erling Alexander, no presentaba señas de violencia. Sin embargo, las autoridades de la Policía Nacional investigan a fondo el caso.