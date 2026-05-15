Le amputan la otra mano a joven que sufrió potente descarga eléctrica en El Jícaro

Una situación cada vez más grave está viviendo el joven Fardin Alejandro Duarte Martínez, de 20 años, a quien los médicos se vieron obligados a amputarle la otra mano, semanas después de sufrir severas afectaciones por un accidente laboral.

Duarte Martínez permanece internado en el Hospital Héroes y Mártires de Las Segovias luego de sufrir una potente descarga eléctrica el pasado 24 de abril, mientras realizaba labores de mantenimiento en el techo de una vivienda en el municipio de El Jícaro.

El proceso médico del joven ha sido devastador y marcado por cirugías sucesivas debido a la gravedad de los daños causados por el alto voltaje.

Inicialmente, tras su ingreso de emergencia, el equipo médico se vio obligado a amputarle una de sus piernas, la cual presentaba quemaduras de tercer grado e inviabilidad de los tejidos.

Este fue el primer golpe para el joven padre de familia, quien trabajaba para sustentar a su esposa y a su pequeño hijo.

Sin embargo, las complicaciones no se detuvieron. Días después, debido a la mala circulación y necrosis en sus extremidades superiores, los cirujanos tuvieron que proceder con la amputación de una de sus manos.

A pesar de los esfuerzos por salvar el resto de sus miembros, en las últimas horas la familia confirmó con profundo dolor que los médicos también tuvieron que amputarle la otra mano, dejando al joven sin tres de sus cuatro extremidades.

Ante este panorama, la familia Duarte Martínez ha intensificado su llamado a la solidaridad ciudadana.

Dado que Fardin requiere cuidados especiales de por vida, se están recolectando donaciones de pañales para adulto, toallas húmedas, una cama hospitalaria y apoyo económico para gastos de recuperación.

La familia está recibiendo colaboración directa en su vivienda ubicada en el barrio Nuevo Amanecer, en la ciudad de Ocotal.