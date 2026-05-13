Universitario se mata al perder el control de su moto en San Ramón

El joven Yerling Herrera Flores, de 20 años, falleció al accidentarse en la moto que conducía.

Yerling Herrera Flores, de 20 años

El accidente ocurrió en la comunidad de Samulalí, en el municipio de San Ramón, departamento de Matagalpa.

Datos preliminares indican que Herrera Flores, presuntamente sufrió desperfecto en el sistema de frenos de su moto e impactó contra el portón de una propiedad, sufriendo graves lesiones que le causaron la muerte.

Yerling Herrera Flores estudiaba el cuarto año de la carrera de Bioanálisis Clínico, en la UNAN-Matagalpa.

