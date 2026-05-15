Delincuentes asesinan a tiros a vigilante en finca al sur de Bluefields

El vigilante Cristino Sandoval, de 62 años, fue ultimado a balazos por sujetos desconocidos que lo atacaron en los predios de la finca Las Lomas, al Sur de Bluefields, Caribe Sur.

El crimen ocurrió la madrugada de ayer jueves en el sector de Punta Roca, localizada cerca de Monkey Point, donde también resultó con dos heridas de bala en la espalda el también celador, Juan Brizuela Ríos, de 34 años.

El lesionado fue trasladado al Hospital Regional Doctor Ernesto Sequeira Blanco, de la ciudad de Bluefields.

La Policía Nacional en Bluefields, se dirigió al lugar a realizar las debidas investigaciones para tratar de dar con la identidad y paradero de quienes asesinaron al adulto mayor y dejaron grave al otro vigilante.